В Кремле высказались о прошедшей встрече по Украине в Женеве

Переговоры по урегулированию украинского конфликта в Женеве 18 февраля продлились около двух часов, что меньше по времени, чем в первый день. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался по поводу итогов встречи, пишет ТАСС.
Песков заявил, что меньшая длительность переговоров не говорит об отсутствии прогресса.
А вот о месте проведения нового раунда переговоров, по словам пресс-секретаря российского лидера, пока сказать нечего.
Если же говорить о прошедшей встрече, то члены российской делегации доложат Владимиру Путину об их итогах при первой же возможности.
Ранее было раскрыто главное требование России на переговорах в Женеве, при выполнении которого можно будет достичь подписания мирного договора.