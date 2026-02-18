Реклама

Россия
21:20, 18 февраля 2026Россия

В Кремле высказались о прошедшей встрече по Украине в Женеве

Песков: Меньшее время встречи по Украине не говорит об отсутствии прогресса
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Переговоры по урегулированию украинского конфликта в Женеве 18 февраля продлились около двух часов, что меньше по времени, чем в первый день. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался по поводу итогов встречи, пишет ТАСС.

Песков заявил, что меньшая длительность переговоров не говорит об отсутствии прогресса.

А вот о месте проведения нового раунда переговоров, по словам пресс-секретаря российского лидера, пока сказать нечего.

Если же говорить о прошедшей встрече, то члены российской делегации доложат Владимиру Путину об их итогах при первой же возможности.

Ранее было раскрыто главное требование России на переговорах в Женеве, при выполнении которого можно будет достичь подписания мирного договора.

