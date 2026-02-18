«Это саботаж». На Западе заявили о расколе украинской делегации на мирных переговорах. Что об этом известно?

Социолог Копатько: Слухи о расколе делегации Украины — это затягивание времени

Слухи о якобы расколе украинской делегации на переговорах в Женеве — это не более чем затягивание времени и попытка сильнее втянуть Россию в вооруженный конфликт. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал социолог Евгений Копатько.

Это все белый шум. Просто потому, что вся делегация Украины явно не готова идти на уступки России (...) Это все затягивание времени, саботаж, чтобы сильнее втянуть Москву в конфликт Евгений Копатько социолог

17 февраля британский журнал The Economist сообщил, что в ходе трехсторонних переговоров России, Украины и США в Женеве в украинской делегации якобы «произошел раскол». По словам авторов материала, причиной разногласий стали разные позиции по подписанию соглашения под руководством США.

По данным украинского издания «Страна.ua», глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) якобы представляет одно крыло делегации от Киева и выступает за заключение быстрого мирного соглашения, в то время как остальные участники переговоров не разделяют этого подхода.

Причиной тому называется якобы страх закрытия «окна возможностей», чем и обусловлено желание Буданова в сжатые сроки заключить соглашение

Как указал Копатько, гипотетически могли возникнуть расхождения по поводу вариантов развития событий: «Быстрое заключение договора о мире или не такое быстрое». Однако, добавил он, в конечном счете Киев не заинтересован в урегулировании конфликта.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Чего Украина пытается добиться на переговорах?

Копатько добавил, что украинское руководство не заинтересовано в переговорах и использует их как инструмент продолжения боевых действий.

Украина и ее политическое руководство завершать конфликт не хотят, потому что это часть их жизненной стратегии, а другой у них нет Евгений Копатько социолог

Кроме того, собеседник обратил внимание на позицию стран Запада, которые также не заинтересованы в прекращении конфликта.

«Европейцы всячески поддерживают Украину в борьбе против России (...) Большинство усилий европейских политиков направлено на то, чтобы перевооружиться и создать условия для войны с Россией. И эта риторика поддерживается Украиной, является проводником всей политики», — отметил он.

Ключевая задача европейцев — это стратегическое поражение России. Германия, Франция, Польша и Прибалтийские страны не отказывались от нее Евгений Копатько социолог

Исследователь также подчеркнул, что США лишь формально дистанцировались от украинского конфликта, однако Киев продолжает следовать в русле политики Вашингтона: «Украина полностью зависит от Соединенных Штатов. Утверждать о ее самостоятельности — глубокое заблуждение».

Если бы американцы хотели, то они сменили бы в Киеве власть, как это произошло в Венесуэле, Сирии или как пытаются сейчас сделать в Иране Евгений Копатько социолог

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

К чему могут привести переговоры с Украиной?

Копатько также указал, что процесс переговоров с Украиной все больше напоминает Минские соглашения 2014 и 2015 годов.

Первые и вторые Минские соглашения 2014-2015 годов Минские соглашения — это пакет документов, принятый в 2014-2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Он включает в себя Минский протокол, подписанный 5 сентября 2014 года («Минск-1»), и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений («Минск-2»), согласованный 12 февраля 2015 года. «Минск-1» подписали по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы (ТКГ) относительно совместных шагов, направленных на имплементацию мирного плана президента Украины Петра Порошенко и инициатив президента России Владимира Путина. Со стороны ОБСЕ протокол подписала спецпредставитель главы организации по Украине Хайди Тальявини, со стороны Украины — бывший президент Леонид Кучма, со стороны России — посол Михаил Зурабов. Подписи под документом также поставили председатель Совета министров Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко и глава Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий. В дополнение к документу 19 сентября стороны подписали меморандум об исполнении протокола. Принятие «Минска-2» произошло после масштабных боев, которые завершились взятием ополченцами района Дебальцево. В Минске прошла встреча уже в «нормандском формате» (с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии — Владимира Путина, Петра Порошенко, Франсуа Олланда и Ангелы Меркель). При этом новое соглашение подписала та же Трехсторонняя контактная группа, но лидеры четырех стран поддержали его своей декларацией. Вторые Минские соглашения по содержанию практически не отличались от сентябрьского протокола. Они включали 13 пунктов, среди которых — обязательство сторон прекратить огонь и отвести от линии соприкосновения свои отряды, а тяжелое вооружение — на 70 километров; контроль за исполнением режима прекращения огня наблюдателями ОБСЕ; обмен пленными по принципу «всех на всех»; амнистия участников столкновений; восстановление экономических связей. Предполагалось, кроме того, что Украина примет закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, включит в конституцию понятие «децентрализация» и проведет в регионе местные выборы с учетом позиции представителей ДНР и ЛНР. После проведения выборов к Украине должен был перейти полный контроль над государственной границей. Вместе с тем страны «нормандской четверки» так и не смогли преодолеть разногласия по порядку реализации пунктов соглашения. В следующие годы сторонам после долгих переговоров удалось добиться лишь обмена пленными. Верховная Рада еще в 2015 году приняла закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), однако увязала его вступление в силу с проведением местных выборов. При этом власти Украины настаивали на том, что сначала ими должен быть восстановлен контроль над границей с Россией, а потом проведены выборы, с чем не соглашались в России. В 2019 году участники ТКГ приняли так называемую формулу Штайнмайера (по фамилии министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера). В соответствии с ней закон об особом статусе должен был вступить в силу после проведения местных выборов в Донецкой и Луганской областях и признания их соответствующими стандартам ОБСЕ. Однако и это не помогло проведению выборов, Украина саботировала выполнение Минских соглашений. После признания Россией независимости ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что Минские соглашения перестали существовать, подчеркнув, что договоренности «были убиты» ранее из-за нежелания Украины их выполнять.

«Это все больше напоминает "Минский процесс". То есть он тянулся восемь лет и это привело только к тому, что Украина перестраивала свою систему обороны, зачищала оппозиционные силы, создавала большинство во власти, полностью настроенное на войну с Россией», — отметил исследователь.

Поэтому эксперт указал, что раскол на «голубей» и «ястребов» в украинской переговорной группе маловероятен из-за общего настроя против России.

Что известно о переговорах в Женеве?

Трехсторонние переговоры России, США и Украины прошли в закрытом режиме в отеле InterContinental в Женеве 17 и 18 февраля. В первый день их продолжительность составила 4,5 часа, а во второй стороны говорили два часа.

Как отметил помощник президента России Владимир Мединский, встреча была тяжелой.

Как вы знаете, переговоры шли два дня, очень долго вчера, в разных форматах, вот еще сегодня около двух часов. Они были тяжелыми, но деловыми Владимир Мединский помощник президента России

По данным портала Axios, главным камнем преткновения вновь стал территориальный вопрос. В частности, представители Киева заявили, что готовы обсуждать вывод частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса, но настаивают на зеркальном отводе российских войск.

Переговоры также прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, произошел прогресс в военной сфере: «Они, в принципе, там договорились практически обо всем. Мониторинг (прекращения огня — прим. «Ленты.ру») будет точно с участием американской стороны».

При этом политик отметил, что в территориальном вопросе, а именно по Донбассу и Запорожской атомной электростанции, прогресса пока нет

Итоги также прокомментировали и в Кремле. Как указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, обсуждать содержание раунда встреч в Женеве пока не следует.