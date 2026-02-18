Завершен очередной раунд переговоров по Украине. Мединский заявил, что было тяжело, а Зеленский огласил два спорных вопроса

В Женеве завершились трехсторонние переговоры по Украине, они длились два часа

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о прогрессе в военной сфере по итогам переговоров, прошедших в Женеве. По его словам, военные понимают механизмы реализации договоренностей, но для этого необходима политическая воля.

«Они, в принципе, там договорились практически обо всем. Мониторинг (прекращения огня — прим. «Ленты.ру») будет точно с участием американской стороны», — заявил он, подчеркнув, что приоритет — гарантии безопасности для Украины. Украинские представители имеют четкие директивы по каждому аспекту переговоров.

В то же время Зеленский отметил, что в территориальном вопросе, в частности по Донбассу и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), прогресса пока нет.

Глава украинской делегации на переговорах, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров описал свой настрой после трехсторонней встречи словом «хорошо». Следующим шагом мирного процесса он назвал достижение консенсуса с российской стороной по ключевым решениям и представление решения лидерам.

Украинская делегация во время трехсторонней встречи России, США и Украины в Женеве Фото: National Security and Defence Council of Ukraine / Reuters

В России назвали переговоры в Женеве тяжелыми

Помощник президента России Владимир Мединский назвал переговоры в Женеве тяжелыми. По его словам, встреча по Украине состоится в ближайшее время.

«Как вы знаете, переговоры шли два дня, очень долго вчера, в разных форматах, вот еще сегодня около двух часов. Они были тяжелыми, но деловыми», — заявил чиновник.

Владимир Мединский и адмирал Игорь Костюков (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

По данным источника ТАСС, российская делегация не планирует задерживаться в Женеве и отправится обратно Москву в ближайшие часы.

Переговоры России, Украины и США проходили 17-18 февраля в закрытом режиме в отеле InterContinental. В первый день встреча делегаций продолжалась более шести часов. Во второй день стороны вели обсуждения около двух часов.

Главным камнем преткновения вновь стал территориальный вопрос. По данным Axios, украинская сторона готова обсуждать вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса, но настаивает на зеркальном отводе российских сил.