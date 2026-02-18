Реклама

Бывший СССР
14:03, 18 февраля 2026Бывший СССР

Глава украинской делегации описал свой настрой после переговоров одним словом

Умеров описал настрой после переговоров в Женеве словом «хорошо»
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Глава украинской делегации на переговорах, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров описал одним словом свой настрой после трехсторонней встречи в Женеве. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости.LIVE ».

«Хорошо», — прокомментировал Умеров состояние по итогам второго дня переговоров с делегациями Москвы и Вашингтона.

Трехсторонняя встреча команд России, США и Украины проходила в Женеве 17 и 18 февраля. В первый день стороны обсуждали самые сложные вопросы — от территориальных уступок до гарантий безопасности.

Первый раунд переговоров в Женеве длился более шести часов. Встреча 18 февраля продолжалась около двух часов.

