Глава украинской делегации описал свой настрой после переговоров одним словом

Умеров описал настрой после переговоров в Женеве словом «хорошо»

Глава украинской делегации на переговорах, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров описал одним словом свой настрой после трехсторонней встречи в Женеве. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости.LIVE ».

«Хорошо», — прокомментировал Умеров состояние по итогам второго дня переговоров с делегациями Москвы и Вашингтона.

Трехсторонняя встреча команд России, США и Украины проходила в Женеве 17 и 18 февраля. В первый день стороны обсуждали самые сложные вопросы — от территориальных уступок до гарантий безопасности.

Первый раунд переговоров в Женеве длился более шести часов. Встреча 18 февраля продолжалась около двух часов.