Зеленский высказался о прогрессе в одной сфере по итогам переговоров

Зеленский высказался о прогрессе в военной сфере по итогам переговоров в Женеве

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о прогрессе в военной сфере по итогам переговоров, прошедших в Женеве. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

«Они, в принципе, там договорились практически обо всем. Мониторинг (прекращения огня — прим. «Ленты.ру») будет точно с участием американской стороны», — заявил он.

По словам украинского лидера, военные понимают механизмы реализации договоренностей, но для этого необходима политическая воля.

Ранее Зеленский пожаловался на российскую делегацию. Отмечается, что главным камнем преткновения вновь стал территориальный вопрос. По данным Axios, украинская сторона готова обсуждать вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса, но настаивает на зеркальном отводе российских сил.