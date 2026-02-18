Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:48, 18 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский высказался о прогрессе в одной сфере по итогам переговоров

Зеленский высказался о прогрессе в военной сфере по итогам переговоров в Женеве
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о прогрессе в военной сфере по итогам переговоров, прошедших в Женеве. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

«Они, в принципе, там договорились практически обо всем. Мониторинг (прекращения огня — прим. «Ленты.ру») будет точно с участием американской стороны», — заявил он.

По словам украинского лидера, военные понимают механизмы реализации договоренностей, но для этого необходима политическая воля.

Ранее Зеленский пожаловался на российскую делегацию. Отмечается, что главным камнем преткновения вновь стал территориальный вопрос. По данным Axios, украинская сторона готова обсуждать вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса, но настаивает на зеркальном отводе российских сил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мединский охарактеризовал переговоры с Украиной

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Набиуллина рассказала о лимите на количество банковских карт

    Российские пенсионеры массово заинтересовались Китаем

    Рита Дакота помыла голову в луже

    Спасение трехлетнего ребенка обернулось для российского инспектора травмами

    Названа проблема политики Европы

    В МИД отреагировали на угрозу перенести конфликт на территорию России от соседней страны

    Залужный обвинил Зеленского в провале наступления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok