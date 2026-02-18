Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:47, 18 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский пожаловался на российскую делегацию

Зеленский: Первый день переговоров в Женеве был действительно непростым
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Sven Hoppe / picture alliance via Getty Images

Первый день переговоров в Женеве был непростым. Таким мнением поделился украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram.

«Благодарю американскую сторону за внимание к деталям и терпение в разговорах с имеющимися представителями России», — пожаловался Зеленский на российскую делегацию.

Политик также отметил, что в первый день переговоров в Женеве встречи проходили в разных форматах. В канале он поделился подробностями совещания, которое провел перед вторым днем трехсторонних переговоров в Женеве.

Первый день переговоров завершился 17 февраля. Отмечается, что главным камнем преткновения вновь стал территориальный вопрос. По данным Axios, украинская сторона готова обсуждать вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) с Донбасса, но настаивает на зеркальном отводе российских сил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пожаловался на российскую делегацию

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Кроссовер Azimut получит уникальное для Lada оснащение

    Переговоры по Украине в Женеве завершились

    В сети посмеялись над компьютерами Windows

    Волочкова матом ответила на слухи об операции в клинике для бомжей

    В Кремле назвали ответственного за доклад по результатам переговоров

    Раскрыто число направляемых на службу в МЧС срочников

    Крупная змея забралась в унитаз и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok