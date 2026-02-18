Зеленский пожаловался на российскую делегацию

Зеленский: Первый день переговоров в Женеве был действительно непростым

Первый день переговоров в Женеве был непростым. Таким мнением поделился украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram.

«Благодарю американскую сторону за внимание к деталям и терпение в разговорах с имеющимися представителями России», — пожаловался Зеленский на российскую делегацию.

Политик также отметил, что в первый день переговоров в Женеве встречи проходили в разных форматах. В канале он поделился подробностями совещания, которое провел перед вторым днем трехсторонних переговоров в Женеве.

Первый день переговоров завершился 17 февраля. Отмечается, что главным камнем преткновения вновь стал территориальный вопрос. По данным Axios, украинская сторона готова обсуждать вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) с Донбасса, но настаивает на зеркальном отводе российских сил.