Зеленский собрал совещание с делегацией Украины между переговорами

Зеленский сообщил о совещании с делегацией Украины перед вторым раундом в Женеве

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с делегацией Киева перед вторым раундом трехсторонних переговоров по Украине в Женеве. Об этом он сообщил в Telegram.

Политик сообщил, что в первый день переговоров в Женеве встречи проходили в разных форматах. По его словам, были как двусторонние переговоры между Украиной и США, так и многосторонние, на которых присутствовали представители Москвы. Вашингтона и Киева.

«Поставил четкую задачу для украинской делегации — сделать все, чтобы переговоры все же были результативными и добавляли шансов для мирных решений. Среди прочего сегодня должно быть обсуждено гуманитарное направление», — написал Зеленский.

17 февраля в Женеве прошел первый раунд переговоров по Украине. В его рамках делегации обсуждали вопросы от территориальных уступок до гарантий безопасности. Однако, как сообщали СМИ, политическая часть диалога зашла в тупик.