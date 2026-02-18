Зеленский прокомментировал завершение переговоров в Женеве

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от делегации Киева детального доклада по итогам переговоров в Женеве. Об этом он сообщил в Telegram.
«Работаем вместе с командой ради приближения реального мира. Приоритет — гарантии безопасности для Украины. Украинские представители имеют четкие директивы по каждому аспекту переговоров», — написал Зеленский.
Переговоры в Женеве прошли 17-18 февраля. Встречи проводились в разных форматах. Представители Москвы, Киева и США проводили как двустороннее, так и трехстороннее обсуждение вопросов по урегулированию конфликта на Украине.