13:40, 18 февраля 2026

Зеленский прокомментировал завершение переговоров в Женеве

Зеленский сообщил, что ожидает детального доклада по итогам переговоров в Женеве
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press service of the National Security and Defence Council of Ukraine / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от делегации Киева детального доклада по итогам переговоров в Женеве. Об этом он сообщил в Telegram.

«Работаем вместе с командой ради приближения реального мира. Приоритет — гарантии безопасности для Украины. Украинские представители имеют четкие директивы по каждому аспекту переговоров», — написал Зеленский.

Переговоры в Женеве прошли 17-18 февраля. Встречи проводились в разных форматах. Представители Москвы, Киева и США проводили как двустороннее, так и трехстороннее обсуждение вопросов по урегулированию конфликта на Украине.

