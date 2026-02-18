Мединский охарактеризовал переговоры с Украиной

Мединский: Переговоры России и Украины в Женеве были тяжелыми, но деловыми

Российско-украинские переговоры в Женеве прошли тяжело, но продуктивно. Об этом рассказал помощник президента России Владимир Мединский, его цитирует ТАСС.

«Как вы знаете, переговоры шли два дня, очень долго вчера, в разных форматах, вот еще сегодня около двух часов. Они были тяжелыми, но деловыми», — заявил чиновник.

Мединский также подчеркнул, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Станислав Ткаченко в беседе с «Лентой.ру» заявил, что трехсторонние встречи России, Украины и США в Абу-Даби 23-24 января и 4-5 февраля повлияли на договороспособность Киева в рамках урегулирования вооруженного конфликта.