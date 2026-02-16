Назван ключевой итог переговоров России, Украины и США в Абу-Даби

Политолог Ткаченко: Переговоры в Абу-Даби привели Украину в чувство

Трехсторонние встречи России, Украины и США в Абу-Даби 23-24 января и 4-5 февраля повлияли на договороспособность Киева в рамках урегулирования вооруженного конфликта. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Станислав Ткаченко.

Похоже, что два раунда переговоров в Абу-Даби привели Украину в чувство, и мы в последнее время не видим со стороны Киева залихватской риторики о новом контрнаступлении. Поэтому можно говорить, что делегация военных свою миссию выполнила Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

Ткаченко прокомментировал предстоящие переговоры в Женеве 17-18 февраля и подчеркнул, что назначение начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России, адмирала Игоря Костюкова главой делегации на переговорах в Абу-Даби было связано с необходимостью обсудить практические вопросы урегулирования конфликта. По мнению политолога, помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский как глава делегации с более широкими полномочиями сможет определять повестку не только по военным, но и по другим вопросам.

У меня была версия, что предыдущие переговоры с участием военных были связаны с тем, что Костюков как глава лучшей военной разведки в мире должен был объяснить, что военного пути у Украины нет и задача украинской делегации — говорить о реальных вещах, а не о сказках про «сопротивление» Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин рассказал об ужесточении позиции Москвы на переговорах после атаки Киева на резиденцию президента России Владимира Путина в ночь на 29 декабря 2025 года. Дипломат сообщил, что изменения в переговорной позиции были доведены до участников переговоров в Абу-Даби.