Назван ключевой итог переговоров России, Украины и США в Абу-Даби

Трехсторонние встречи России, Украины и США в Абу-Даби 23-24 января и 4-5 февраля повлияли на договороспособность Киева в рамках урегулирования вооруженного конфликта. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Станислав Ткаченко.
Похоже, что два раунда переговоров в Абу-Даби привели Украину в чувство, и мы в последнее время не видим со стороны Киева залихватской риторики о новом контрнаступлении. Поэтому можно говорить, что делегация военных свою миссию выполнила
Ткаченко прокомментировал предстоящие переговоры в Женеве 17-18 февраля и подчеркнул, что назначение начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России, адмирала Игоря Костюкова главой делегации на переговорах в Абу-Даби было связано с необходимостью обсудить практические вопросы урегулирования конфликта. По мнению политолога, помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский как глава делегации с более широкими полномочиями сможет определять повестку не только по военным, но и по другим вопросам.
У меня была версия, что предыдущие переговоры с участием военных были связаны с тем, что Костюков как глава лучшей военной разведки в мире должен был объяснить, что военного пути у Украины нет и задача украинской делегации — говорить о реальных вещах, а не о сказках про «сопротивление»
Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин рассказал об ужесточении позиции Москвы на переговорах после атаки Киева на резиденцию президента России Владимира Путина в ночь на 29 декабря 2025 года. Дипломат сообщил, что изменения в переговорной позиции были доведены до участников переговоров в Абу-Даби.