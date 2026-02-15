Россия ужесточила свою позицию на переговорах по Украине. Что стало причиной?

Замглавы МИД Галузин заявил, что РФ ужесточила позицию на переговорах по Украине

Москва действительно ужесточила позицию на переговорах после атаки Киева на резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Он отметил, что изменения в переговорной позиции были доведены до участников переговоров в Абу-Даби. В то же время собеседник агентства не стал уточнять «на публику нюансы». Галузин также добавил, что ответные действия России после атаки на резиденцию нанесли урон военным объектам Украины.

Киев пытался атаковать резиденцию Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров раскрыл, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили на объект 91 ударный беспилотник дальнего действия. Все БПЛА были уничтожены. Тогда Лавров предупредил, что переговорная позиция Москвы будет пересмотрена с учетом перехода Киева к политике государственного терроризма.

На Западе признали позицию РФ наиболее сильной

Россия выходит на переговоры по урегулированию конфликта на Украине в более сильной позиции, чем другие участники мирного процесса, заявил британский дипломат Иан Прауд. Он отметил, что Москва, в отличие от остальных, придерживается взвешенной и наиболее приближенной к реальности переговорной позиции, а также имеет сильную армию, что станет важным козырем в дипломатическом процессе.

Россия закончит конфликт со стратегическим преимуществом на поле боя. Это совершенно очевидно. Их армия будет самой закаленной и хорошо оснащенной со времен окончания Второй мировой войны Иан Прауд британский дипломат

Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер согласился с этим заявлением. «Россия может получить все, что она хочет на поле боя, даже если от переговоров ничего не останется», — сказал он. Эксперт подчеркнул, что характер диалога сильно изменится после атаки Киева на резиденцию российского президента.

Издание WSJ написало, что тактические успехи Вооруженных сил России в зоне боевых действий ослабляют позиции Украины вза столом переговоров. Как отметили журналисты, эффективность российских беспилотников увеличивается, что позволяет ВС России вести затяжную битву, продвигаясь вперед.

Украина поставила новое условие для прекращения конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский поставил условие, при котором его страна будет готова к подписанию соглашения о прекращении конфликта. Он сообщил, что этому должно предшествовать подписание документа о четких гарантиях безопасности Украине. В противном случае,считает политик, договоренности о мире могут оказаться временными. Зеленский заявил, что Украина уже договорилась с Соединенными Штатами и европейскими партнерами о гарантиях безопасности, которые должны лечь в основу будущих мирных соглашений. Теперь же идут «торги» — США якобы согласны предоставить гарантии на 15 лет, но Киев требует 30-50 лет.

На фоне этого стало известно о смене главы российской делегации на переговорах. Теперь Москву будет представлять помощник президента России Владимир Мединский, хотя на предыдущем раунде переговоров, прошедшем в Абу-Даби, российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России адмирал Игорь Костюков.

В 2025 году Мединский уже возглавлял российскую делегацию. Однако, по некоторым сведениям, американские чиновники выступили против его участия в переговорах, поскольку он считается сторонником «жесткой линии».