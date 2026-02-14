Зеленский отказался от соглашения о прекращении конфликта по одной причине

Зеленский: Соглашения о прекращении войны не будет без гарантий безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский поставил условие, при котором его страна будет готова к подписанию соглашения о прекращении конфликта. Свою точку зрения он изложил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, соглашение о прекращении военных действий должно быть подписано не раньше, чем будет подписан документ о четких гарантиях Украине. В противном случае, по словам Зеленского, договоренности о мире могут оказаться временными и не остановят возобновления боевых столкновений.

Зеленский заявил, что Украина уже договорилась с Соединенными Штатами и европейскими партнерами о гарантиях безопасности, которые должны лечь в основу будущих мирных соглашений.

«И мы надеемся, что президент США Дональд Трамп нас услышит», — заявил Зеленский.

По мнению депутата Европарламента от Бельгии Руди Кеннеса, Белый дом усилит давление на Зеленского для достижения сделки по урегулированию конфликта на Украине.