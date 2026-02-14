В Европе объяснили стратегию Трампа для сделки по Украине

Евродепутат Кеннес: Трамп усилит давление на Зеленского для сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп усилит давление на украинского лидера Владимира Зеленского для достижения сделки по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил евродепутат от Бельгии Руди Кеннес в беседе с РИА Новости.

«Совершенно ясно, что Трампу больше нет дела до Европы и уже даже до Украины, ведь у него возникают внутренние проблемы», — сказал он.

Евродепутат объяснил, что внимание Трампа сейчас направлено на промежуточные выборы в США, которые пройдут 3 ноября 2026 года. В связи с этим американский лидер не захочет решать проблемы Украины и надавит на Киев для заключения сделки.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что Дональд Трамп хочет заключить мирное соглашение по Украине одним большим пакетом. Однако сам Зеленский считает, что соглашения должны заключаться последовательно, чтобы Украина получила реальные гарантии.