14:48, 14 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский раскрыл план Трампа по заключению мирного соглашения

Зеленский: Трамп хочет заключить мирное соглашение одним большим пакетом
Кирилл Луцюк

Фото: Nathan Howard / Getty Images

Глава Белого дома Дональд Трамп хочет заключить мирное соглашение по Украине одним большим пакетом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Его процитировало The Guradian.

По его словам, президент Соединенных Штатов хотел бы, чтобы все произошло, как в случае с «одним большим, прекрасным законопроектом», то есть биллем о сокращении бюджетных расходов. Однако Зеленский считает, что соглашения должны заключаться последовательно, дабы его страна получила реальные гарантии.

По словам постоянного представителя США при НАТО Мэттью Уитакера, Трамп будет делать все возможное для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине. Сам же глава Белого дома выразил уверенность в том, что сможет добиться прекращения боевых действий между двумя странами.

