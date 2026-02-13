Реклама

Мир
22:24, 13 февраля 2026

Трамп заявил о неизбежности украинского урегулирования

Трамп: Урегулирование по Украине будет достигнуто
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что урегулирование конфликта на Украине будет достигнуто. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

«Нам осталось завершить еще пару конфликтов. Конкретно — между Россией и Украиной. Это плохо, но я думаю, что мы сможем добиться», — сказал Трамп.

Ранее чешский президент Петр Павел призвал привлечь Россию к переговорам по Украине в Европе. «Необходимо привлечь к столу переговоров по Украине Россию, без этого никуда не продвинемся», — указал он.

