Президент Чехии призвал привлечь Россию к переговорам по Украине

Президент Чехии Павел призвал привлечь Россию к переговорам по Украине в Европе

Чешский президент Петр Павел призвал привлечь Россию к переговорам по Украине в Европе. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, позиции США, Европы и Украины сблизились. «Необходимо привлечь к столу переговоров по Украине Россию, без этого никуда не продвинемся», — указал он.

Политик напомнил, что Россия требует выполнения своих условий, прежде всего, речь идет о Донбассе. По его мнению, препятствиями на пути к миру также является ситуация с Запорожской атомной электростанцией (АЭС) и гарантии безопасности с возможным присутствием иностранных сил на территории Украины.

Ранее Павел заявил, что Украина готова к ряду болезненных уступок ради мира.