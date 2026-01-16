Президент Чехии объявил о готовности Украины к болезненным уступкам

Президент Чехии Павел: Украина готова к ряду болезненных уступок ради мира

Украина готова к ряду болезненных уступок ради наступления мира. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в ходе визита в Киев, передает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Я считаю, что там есть несколько болезненных уступок, которые Украина должна сделать, и готова это сделать при условии, что это приведет к миру», — отметил Павел.

По словам чешского лидера, Киев сделал «очень много для того, чтобы предложенное решение было приемлемым». При этом Павел не раскрыл, на какие именно уступки готова пойти Украина.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обвинил прежнее правительство страны в том, что оно скрывало объемы поставок оружия Киеву.