12:33, 13 января 2026

Новый премьер Чехии рассказал о тайных поставках оружия Украине

Премьер Чехии Бабиш: Прежнее правительство скрывало объемы поставок оружия Киеву
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обвинил прежнее правительство страны в том, что оно скрывало объемы поставок оружия Киеву. Его слова приводит газета České noviny.

«Мы ничего не знали об инициативе с боеприпасами, они постоянно скрывали ее и прятали в бюджете военной разведки. Это непрозрачно. (...) В чешский бюджет тайно было вложено 17,1 миллиарда [крон] (около 705 миллионов евро — прим. «Ленты.ру») в вооружение, все это было скрыто, все было сверхсекретно», — заявил Бабиш.

По словам премьера, информация об этом поступила от директора Агентства по межправительственному оборонному сотрудничеству, которое координирует чешскую инициативу по поставкам боеприпасов для Украины. Бывший глава правительства Чехии Петр Фиала раскритиковал заявления Бабиша, подчеркнув, что публичное обсуждение инициативы ставит под угрозу безопасность участвующих в ней людей и компаний, поскольку речь идет о «поставках оружия военного времени со всеми вытекающими отсюда рисками».

Ранее Бабиш заявил, что Чехия больше не может давать Украине деньги из государственного бюджета, поскольку нуждается в них для финансирования социальных программ. Он добавил, что Киев никогда не сможет вернуть эти средства.

