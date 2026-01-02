Чехия заявила об отсутствии денег для помощи Украине

Бабиш: Чехия больше не может давать Украине деньги из госбюджета

Чехия больше не может давать Украине деньги из государственного бюджета, заявил чешский премьер Андрей Бабиш. Об этом пишет РИА Новости.

Он ответил на вопрос о том, почему Прага отказалась гарантировать Киеву кредит в размере 90 миллиардов евро.

«Мы больше не можем давать Украине деньги из госбюджета, потому что нам не хватает даже на школьных поваров или сиделок для больных людей», — подчеркнул он. По его словам, Украина никогда не сможет вернуть эти деньги.

Ранее Бабиш заявил, что помощь Украине должна опираться на план достижения мира.