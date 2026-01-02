Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:54, 2 января 2026Мир

Чехия заявила об отсутствии денег для помощи Украине

Бабиш: Чехия больше не может давать Украине деньги из госбюджета
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Чехия больше не может давать Украине деньги из государственного бюджета, заявил чешский премьер Андрей Бабиш. Об этом пишет РИА Новости.

Он ответил на вопрос о том, почему Прага отказалась гарантировать Киеву кредит в размере 90 миллиардов евро.

«Мы больше не можем давать Украине деньги из госбюджета, потому что нам не хватает даже на школьных поваров или сиделок для больных людей», — подчеркнул он. По его словам, Украина никогда не сможет вернуть эти деньги.

Ранее Бабиш заявил, что помощь Украине должна опираться на план достижения мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке ВСУ добить раненых при ударах по гостинице в Хорлах

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта самая большая зарплата в России

    Сумма ущерба после мегаограбления банка в Германии выросла более чем втрое

    Стало известно о сомнениях Буданова перед назначением главой офиса Зеленского

    В США призвали не считать требования России препятствием к миру на Украине

    Новому министру обороны Украины припомнили обман женщин по телефону

    Российская рапиристка выиграла первое золото после возвращения флага

    На Украине объявили принудительную эвакуацию в двух областях

    Чехия заявила об отсутствии денег для помощи Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok