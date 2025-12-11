В Чехии назвали условие помощи Украине

Бабиш: Помощь Украине должна опираться на план достижения мира

Предоставляемая Украине помощь должна опираться на четкий план достижения мира. Такое условие назвал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, его слова приводит агентство ČTK.

«Помощь (Украине) должна сопровождаться четким планом, как будут (достигнуты) окончательные перемирие и мир», — сказал Бабиш.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство Чехии 16 декабря рассмотрит вопрос оказания помощи Украине.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза принял решение о шестом регулярном выделении средств для помощи Украине, сумма составит около 2,3 миллиарда евро.