Евросовет одобрил помощь Украине в размере нескольких миллиардов евро

ЕС: Совет одобрил шестой платеж Украине в размере около 2,3 млрд евро

Совет Евросоюза принял решение о шестом регулярном выделении средств для помощи Украине, сумма составит около 2,3 миллиарда евро. Заявление опубликовано на официальном сайте Совета.

В заявлении отмечается, что финансирование в первую очередь направлено на укрепление микрофинансовой стабильности Украины и поддержку ее государственного управления.

«Текущий шестой транш поддержки со стороны ЕС следует за недавним пятым траншем, который был выделен 5 ноября 2025 года. Такое быстрое последовательное предоставление средств отражает стремление Украины быстро и решительно проводить реформы в соответствии с целями страны по вступлению в ЕС», — говорится в сообщении Совета.

Механизм финансирования Украины вступил в силу 1 марта 2024 года и предусматривает стабильное финансирование в размере до 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов для поддержки восстановления и модернизации страны в период с 2024 по 2027 год.

Ранее конгресс Соединенных Штатов Америки (США) одобрил рекордный военный бюджет с помощью Украине.