Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:25, 11 декабря 2025Мир

Евросовет одобрил помощь Украине в размере нескольких миллиардов евро

ЕС: Совет одобрил шестой платеж Украине в размере около 2,3 млрд евро
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Совет Евросоюза принял решение о шестом регулярном выделении средств для помощи Украине, сумма составит около 2,3 миллиарда евро. Заявление опубликовано на официальном сайте Совета.

В заявлении отмечается, что финансирование в первую очередь направлено на укрепление микрофинансовой стабильности Украины и поддержку ее государственного управления.

«Текущий шестой транш поддержки со стороны ЕС следует за недавним пятым траншем, который был выделен 5 ноября 2025 года. Такое быстрое последовательное предоставление средств отражает стремление Украины быстро и решительно проводить реформы в соответствии с целями страны по вступлению в ЕС», — говорится в сообщении Совета.

Механизм финансирования Украины вступил в силу 1 марта 2024 года и предусматривает стабильное финансирование в размере до 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов для поддержки восстановления и модернизации страны в период с 2024 по 2027 год.

Ранее конгресс Соединенных Штатов Америки (США) одобрил рекордный военный бюджет с помощью Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о разногласиях с Россией по принципиальному вопросу

    Перечислены 15 культовых комедий СССР

    Евросоюз одобрил один механизм в отношении российских активов

    Украинцы высмеяли командование ВСУ

    Россия и Индонезия обсудили введение безвизового режима

    Фицо отказался поддерживать Украину

    Евросовет одобрил помощь Украине в размере нескольких миллиардов евро

    Российский военный раскрыл подробности взятия под контроль Северска

    Венгерский министр назвал последствия вступления Украины в ЕС

    Россиянам посоветовали не украшать елку одним видом декора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok