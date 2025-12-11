Конгресс США одобрил рекордный военный бюджет с помощью Украине

Палата представителей США одобрила проект военного бюджета на $901 млрд

Палата представителей США приняла законопроект об оборонной политике, предполагающий рекордные ежегодные военные расходы в размере 901 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.

Документ предполагает выделение 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины в 2026 году. За принятие проекта проголосовали 312 законодателей, против высказались 112. Как отмечает агентство, итоговый оборонный бюджет на следующий год на восемь миллиардов превышает сумму, которую запрашивала администрация президента США Дональда Трампа.

Ожидается, что законопроект будет принят на следующей неделе в Сенате США.

Ранее сенатор от Демократической партии Майкл Беннет внес поправку к проекту оборонного бюджета США о поддержке украинской разведки. Меры поддержки предполагают помощь со стороны американского разведывательного сообщества в военных операциях Киева по защите и возвращению территорий.