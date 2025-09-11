Экономика
20:43, 11 сентября 2025

В проект оборонного бюджета США внесли поправку о помощи Киеву

В проект оборонного бюджета США внесли поправку о помощи украинской разведке
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Сенатор от Демократической партии Майкл Беннет внес поправку к проекту оборонного бюджета США о поддержке украинской разведки. Об этом стало известно из материалов Конгресса, передает РИА Новости.

Меры поддержки предполагают помощь со стороны американского разведывательного сообщества в военных операциях Киева по защите и возвращению территорий.

«Министр обороны и директор национальной разведки должны обеспечить, чтобы соответствующие структуры разведывательного сообщества… оказывали поддержку правительству Украины для военных операций», — сказано в тексте поправки.

В документе также говорится о дальнейшем предоставлении украинской стороне разведданных и космических снимков.

Ранее в Конгрессе США одобрили выделение военной помощи Украине. Речь идет о 400 миллионах долларов.

