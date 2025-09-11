В Конгрессе США одобрили выделение военной помощи Украине

Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $400 млн на помощь Киеву

Палата представителей Конгресса США одобрила военные расходы на 2026 финансовый год в размере почти 900 миллиардов долларов, которые включают выделение 400 миллионов долларов на помощь Киеву. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Несмотря на волну протестов республиканцев против предоставления военной помощи Украине, законопроект об оборонной политике предусматривает выделение Пентагоном 400 миллионов долларов на инициативу Пентагона по оказанию помощи Украине в сфере безопасности», — говорится в публикации.

Отмечается, что предложение члена Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин о сокращении финансирования Украины было отклонено. Против выступили как республиканцы, так и демократы.

Законодатели также добавили требование к Пентагону уведомлять Конгресс о планах администрации президента США отменить или приостановить военную помощь Киеву, которая уже была одобрена Конгрессом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет участвовать в финансировании Украины. Он отметил, что финансированием конфликта занимаются страны НАТО.