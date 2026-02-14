Реклама

В США заявили о готовности Трампа сделать все для мира на Украине

Постпред Уитакер: Трамп сделает все возможное для достижения мира на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Американский президент Дональд Трамп будет делать все возможное для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил постоянный представитель страны при НАТО Мэттью Уитакер. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что военные действия должны закончиться.

«Трамп собирается использовать все возможные средства, чтобы продолжать переговоры по урегулированию, пока это возможно или невозможно…» — подчеркнул Уитакер.

Ранее политолог Малек Дудаков предположил, что Трамп хочет закончить конфликт на Украине до лета из-за выборов. Он добавил, что президенту США важно завершить конфликт из-за собственной внутриполитической ситуации, поскольку у него падают рейтинги.

