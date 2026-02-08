Реклама

01:41, 8 февраля 2026Россия

Политолог объяснил желание Трампа закончить конфликт на Украине до лета

Дудаков: Трамп хочет закончить конфликт на Украине до лета из-за выборов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп хочет закончить конфликт на Украине до лета из-за выборов в Конгресс. Так в беседе с «Газетой.Ru» желание главы Белого дома объяснил политолог Малек Дудаков.

По его словам, Трамп действительно мог обозначить дедлайн, поскольку с конца мая у него будет много других дел и меньше времени на внешнюю политику.

«Не так-то много времени сейчас остается у администрации Трампа — только конец зимы-весна, — потому что уже с конца мая стартует активная фаза предвыборной борьбы», — сказал эксперт.

Он добавил, что президенту США важно завершить конфликт на Украине из-за собственной внутриполитической ситуации, поскольку у него падают рейтинги, ему необходимо продемонстрировать электорату хоть какие-то победы. Дудаков выразил мнение, что сценарий завершения конфликта до лета сомнителен из-за множества противоречий.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру» отметил, что авершить конфликт на Украине до наступления лета — это хорошее предложение, однако все зависит от президента Владимира Зеленского.

