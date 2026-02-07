Реклама

В России ответили на предложение закончить конфликт на Украине до июня

Сенатор Карасин: Предложение завершить конфликт до июня — хорошее заявление
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Stringer / Reuters

Завершить конфликт на Украине до наступления лета — это хорошее предложение, однако все зависит от президента Владимира Зеленского, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее украинский лидер заявил, что США хотят, чтобы вооруженный конфликт на Украине завершился до июня. Он допустил, что на позицию США могут влиять внутриполитические факторы — в том числе предстоящие избирательные процессы и работа Конгресса.

«Это хорошее заявление. Пусть господин Зеленский предпримет все необходимые решения и меры для того, чтобы конфликт прекратился на известных нам условиях именно в эти сроки. Все зависит только от него, потому что как только переговоры в Абу-Даби или в других местах наталкиваются на серьезные проблемы, Украина показывает полную недоговороспособность, поэтому именно украинская сторона затягивает решение конфликта», — прокомментировал сенатор.

Ранее Зеленского уличили в занижении потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным военного Станислава Бунятова, реальные жертвы минимум в пять раз больше, чем озвучивает украинский лидер.

