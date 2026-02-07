Реклама

12:00, 7 февраля 2026Бывший СССР

Зеленского уличили в занижении потерь ВСУ

Бунятов: Потери ВСУ минимум в пять раз больше озвученных Зеленским
Вячеслав Агапов

Фото: Thomas Peter / Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) минимум в пять раз больше, чем озвучивает президент страны Владимир Зеленский. Уличил главу государства в занижении этого числа военный Станислав Бунятов, его цитирует издание «Страна.ua».

Ранее Зеленский заявил, что с февраля 2022-го Украина потеряла 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных. Большое количество человек также числятся пропавшими без вести, пояснил он.

Бунятов уточняет, что реальная цифра потерь будет выше из-за пропавших без вести, которых президент в свою статистику не включил. «Когда все пленные будут обменены, станет ясно, что пропавшие без вести — это погибшие солдаты», — пояснил он.

За пропавших без вести власти не обязаны платить семьям компенсацию в 15 миллионов гривен.

Политолог Александр Семченко, в свою очередь, заявил, что Зеленский заговорил о потерях ВСУ, чтобы повлиять на ход мирных переговоров.

«Он традиционно пытается показать, что Россия несет большие потери на фронте, ей якобы понадобится много времени для взятия Донбасса. Число собственных погибших при этом постоянно занижает», — посетовал он.

По мнению эксперта, Зеленский пытается усилить свою переговорную позицию, чтобы и американцы не считали положение Киева безнадежным, и российская сторона охотнее шла на компромиссы.

