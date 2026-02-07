Зеленского уличили во лжи после слов о потерях в ВСУ

Политолог Семченко: Зеленский пытается усилить свою позицию, говоря о потерях

Украинский лидер Владимир Зеленский заговорил о потерях ВСУ, чтобы повлиять на ход мирных переговоров. К такому выводу в беседе с «Известиями» заявил политолог Александр Семченко.

«Он традиционно пытается показать, что Россия несет большие потери на фронте, ей якобы понадобится много времени для взятия Донбасса. Число собственных погибших при этом постоянно занижает», — посетовал он.

Таким образом Зеленский пытается усилить свою переговорную позицию, чтобы и американцы не считали положение Киева безнадежным, и российская сторона охотнее шла на компромиссы, резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский начал прикладывать усилия, чтобы улучшить свой рейтинг перед возможными выборами в стране. Кроме того, по некоторым потенциальным соперникам Зеленский пытается нанести удар. Агентство напомнило о его недавней перепалке с мэром Киева Виталием Кличко, которая возникла из-за энергокризиса в городе.

До этого чрезвычайный полномочный посол России Константин Долгов назвал украинского лидера Владимира Зеленского «маленьким врунчиком» из-за его слов о ракетах ВСУ «Фламинго».