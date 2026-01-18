Реклама

02:02, 18 января 2026

Зеленского уличили в попытке улучшить свой рейтинг перед выборами

Bloomberg: Зеленский пытается улучшить свой рейтинг перед выборами на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский начал прикладывать усилия, чтобы улучшить свой рейтинг перед возможными выборами в стране. На это обратило внимание агентство Bloomberg.

«Зеленский все чаще налаживает контакты с потенциальными политическими соперниками, поскольку вероятность выборов возрастает», — говорится в материале. Его авторы также отметили, что действующий украинский лидер пошел на такой шаг из-за разразившегося скандала с коррупцией.

Кроме того, по некоторым потенциальным соперникам Зеленский пытается нанести удар. Агентство напомнило о его недавней перепалке с мэром Киева Виталием Кличко, которая возникла из-за энергокризиса в городе.

Ранее бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук предположил, что Зеленский согласится на выборы только в случае полной фальсификации.

