18:45, 17 января 2026

Медведчук раскрыл условие согласия Зеленского на выборы

Медведчук: Зеленский согласится на выборы только в случае полной фальсификации
Алевтина Запольская
Фото: Petros Karadjias / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский согласится на выборы только в случае их полной фальсификации. Об этом в беседе с ТАСС заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Зеленский, если и согласится на выборы, то только при гарантии их 100-процентной фальсификации. И такие возможности на масштабную фальсификацию у него есть. Нелегитимный не скрывает, что может пойти на выборы только под давлением», — подчеркнул Медведчук.

Политик назвал украинского президента «кровавым клоуном», который продал свою страну США. По словам Медведчука, Зеленский знает, что его могут «слить и утилизировать», в связи с чем пытается найти способ «пропетлять» для сохранения власти.

Ранее Медведчук заявил, что США не будут похищать Зеленского, потому что он, в отличие от лидера Венесуэлы, уже сдал страну во внешнее управление.

