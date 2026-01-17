Медведчук: США не будут похищать Зеленского, потому что он уже сдал страну

США не будут похищать президента Украины Владимира Зеленского, потому что он, в отличие от лидера Венесуэлы, уже сдал страну во внешнее управление. О похищении украинского лидера высказался в беседе с ТАСС экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Зеленский, в отличие от [Николоса] Мадуро, сдал страну во внешнее управление и безоговорочно отдал ее ресурсы», — заявил политик.

Медведчук также напомнил, что Зеленский после перепалки в Белом доме старается всячески льстить и угождать президенту США Дональду Трампу.

В интервью Медведчук также заявил, что в 2026 году мир на Украине не наступит, потому что возвращение к порядкам довоенного времени невозможно. По его словам, «партия войны» на Украине, в Европе и США все еще сильна и стремится продолжать конфликт с Россией.