Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:00, 17 января 2026Бывший СССР

Медведчук отверг наступление мира на Украине в 2026 году

Медведчук: Мир на Украине в 2026 году вряд ли наступит
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Стрингер / РИА Новости

В 2026 году мир на Украине не наступит, потому что возвращение к порядкам довоенного времени невозможно. Об этом в беседе с ТАСС заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Нет, не будет [мира]. Некоторые ошибочно считают, что мир — это возвращение к довоенному времени, надеются, что все вернется к тому, как было раньше», — заявил политик.

Он выразил уверенность, что боевые действия не остановятся, пока не прекратится «война в головах». По его словам, «партия войны» на Украине, в Европе и США все еще сильна и стремится продолжать конфликт с Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался в разногласиях по некоторым вопросам на переговорах с США. По его словам, Украина проявляет инициативу на переговорах, а сам он якобы защищает интересы республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведчук отверг наступление мира на Украине в 2026 году

    Путин связался с президентом Ирана, охваченного беспорядками. Чем готова помочь Россия

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Российский дипломат похвалил МАГАТЭ

    У экс-мэра Сочи Копайгородского изъяли драгоценности стоимостью 51,3 миллиона рублей

    В Брюсселе выступили с заявлением о защите Гренландии от США

    В действиях Зеленского увидели возможную подготовку к президентским выборам

    Известного сотрудника МЧС смертельно ранили на охоте

    Верховный лидер Ирана призвал США к ответственности за беспорядки в стране

    Некоторым россиянам запретили окунаться в прорубь на Крещение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok