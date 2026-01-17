Медведчук отверг наступление мира на Украине в 2026 году

Медведчук: Мир на Украине в 2026 году вряд ли наступит

В 2026 году мир на Украине не наступит, потому что возвращение к порядкам довоенного времени невозможно. Об этом в беседе с ТАСС заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Нет, не будет [мира]. Некоторые ошибочно считают, что мир — это возвращение к довоенному времени, надеются, что все вернется к тому, как было раньше», — заявил политик.

Он выразил уверенность, что боевые действия не остановятся, пока не прекратится «война в головах». По его словам, «партия войны» на Украине, в Европе и США все еще сильна и стремится продолжать конфликт с Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался в разногласиях по некоторым вопросам на переговорах с США. По его словам, Украина проявляет инициативу на переговорах, а сам он якобы защищает интересы республики.