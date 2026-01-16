Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:41, 16 января 2026Бывший СССР

Зеленский признался в разногласиях с США

Зеленский: В некоторых вопросах Украина и США на переговорах не на одной стороне
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский признался в разногласиях по некоторым вопросам на переговорах с США. Его слова передает «Страна.ua».

«Я думаю, мы очень хорошо работали с американской стороной. Мы просто находимся в некоторых вопросах не на одной стороне», — заявил украинский лидер.

По его словам, Украина проявляет инициативу на переговорах, а сам он якобы защищает интересы республики.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин готов заключить сделку и завершить конфликт, а его украинский коллега Владимир Зеленский — нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине суд избрал меру пресечения Тимошенко

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Зеленский объявил о полученном серьезном пакете ракет к ПВО

    Число пострадавших от взрыва в центре подготовки МВД России выросло

    Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с США

    Россиянам назвали необязательные для оплаты коммунальные услуги

    Раскрыт неочевидный фактор нарушений сна и набора веса

    В России ответили на прогноз Тимошенко о судьбе Украины

    Задержан топ-менеджер из структуры «Росатома». Его обвиняют в финансировании ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok