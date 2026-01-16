Зеленский признался в разногласиях с США

Президент Украины Владимир Зеленский признался в разногласиях по некоторым вопросам на переговорах с США. Его слова передает «Страна.ua».

«Я думаю, мы очень хорошо работали с американской стороной. Мы просто находимся в некоторых вопросах не на одной стороне», — заявил украинский лидер.

По его словам, Украина проявляет инициативу на переговорах, а сам он якобы защищает интересы республики.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин готов заключить сделку и завершить конфликт, а его украинский коллега Владимир Зеленский — нет.