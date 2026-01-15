Реклама

Трамп назвал Зеленского виновным в отсутствии сделки между Россией и Украиной

Трамп: Россия готова заключить сделку по Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва уже готова пойти на сделку по украинскому конфликту, однако Украина с этим медлит. Таким мнением американский лидер поделился в беседе с агентством Reuters.

По словам Трампа, президент России Владимир Путин готов заключить сделку и завершить конфликт, а его украинский коллега Владимир Зеленский — нет. «Я думаю, что он [Путин] готов пойти на сделку. Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку», — сказал глава США.

Ранее Трамп назвал себя единственным козырем Зеленского.

