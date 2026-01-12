Реклама

14:11, 12 января 2026

Трамп назвал себя единственным козырем Зеленского

Трамп в интервью NYT назвал себя единственным козырем Зеленского
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал себя единственным козырем у украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью The New York Times (NYT).

«У него нет козырей. У него их не было с самого первого дня», — отметил американский лидер.

При этом политик добавил, что один козырь у президента Украины все-таки есть. На уточняющий вопрос журналиста, что это за козырь, президент США ответил «Дональд Трамп».

Ранее Трамп признал, что США зарабатывают благодаря конфликту на Украине. Также глава Белого дома вновь заявил, что прилагает все усилия для разрешения кризисной ситуации исключительно с целью спасения жизней.

