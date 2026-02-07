Зеленский высказался об окончании конфликта на Украине

Зеленский: США хотят, чтобы конфликт на Украине завершился до июня

США хотят, чтобы вооруженный конфликт на Украине завершился до июня. Такое заявление об окончании военных действий сделал президент Украины Владимир Зеленский, пишет «РБК-Украина».

«Американцы предлагают сторонам завершить войну до начала этого лета и, вероятно, будут давить на стороны именно согласно такому графику», — высказался украинский лидер.

Зеленский допустил, что на позицию США могут влиять внутриполитические факторы — в том числе предстоящие избирательные процессы и работа Конгресса.

Ранее Зеленского уличили в занижении потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным военного Станислава Бунятова, реальные жертвы минимум в пять раз больше, чем озвучивает украинский лидер.

До этого Зеленский заявил, что с февраля 2022-го Украина потеряла 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных. Большое количество человек также числятся пропавшими без вести, пояснил он.