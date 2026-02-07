Реклама

13:09, 7 февраля 2026

Зеленский высказался об окончании конфликта на Украине

Зеленский: США хотят, чтобы конфликт на Украине завершился до июня
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

США хотят, чтобы вооруженный конфликт на Украине завершился до июня. Такое заявление об окончании военных действий сделал президент Украины Владимир Зеленский, пишет «РБК-Украина».

«Американцы предлагают сторонам завершить войну до начала этого лета и, вероятно, будут давить на стороны именно согласно такому графику», — высказался украинский лидер.

Зеленский допустил, что на позицию США могут влиять внутриполитические факторы — в том числе предстоящие избирательные процессы и работа Конгресса.

Ранее Зеленского уличили в занижении потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным военного Станислава Бунятова, реальные жертвы минимум в пять раз больше, чем озвучивает украинский лидер.

До этого Зеленский заявил, что с февраля 2022-го Украина потеряла 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных. Большое количество человек также числятся пропавшими без вести, пояснил он.

