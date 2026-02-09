В Британии назвали важный козырь России в переговорах по Украине

Прауд: Россия выходит на переговоры по Украине с сильнейшей позицией

Россия выходит на переговоры по урегулированию конфликта на Украине в более сильной позиции, чем другие участники мирного процесса. Об этом заявил британский дипломат Иан Прауд в эфире YouTube-канала.

Он отметил, что Россия, в отличие от остальных, придерживается взвешенной и наиболее приближенной к реальности переговорной позиции, а также имеет сильную армию, что станет важным козырем в дипломатическом процессе.

«Россия закончит конфликт со стратегическим преимуществом на поле боя. Это совершенно очевидно. Их армия будет самой закаленной и хорошо оснащенной со времен окончания Второй мировой войны», — сказал дипломат.

Ранее в Киеве рассказали, что переговоры 4-5 февраля в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта прошли с прогрессом, но без прорывов. Как уточнялось, сначала российская, американская и украинская делегации провели встречу в широком составе. После нее началась работа по подгруппам.