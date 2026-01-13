Реклама

В США резко высказались об исходе СВО

Риттер: Россия одержит победу на Украине и без переговоров
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия одержит победу в конфликте на Украине даже в том случае, если мирные переговоры закончатся безрезультатно. Такой исход спецоперации (СВО) спрогнозировал бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер.

«Россия может получить все, что она хочет на поле боя, даже если от переговоров ничего не останется», — сказал он.

По его словам, США не следует воспринимать готовность РФ к мирному урегулированию конфликта как данность. Риттер подчеркнул, что характер диалога сильно изменится после атаки Киева на резиденцию российского президента Владимира Путина.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин оценил шансы на завершение конфликта на Украине в 2026 году. «В общем-то, у меня хорошие ожидания на этот год», — поделился он.

