Россия приняла одно решение по Украине после атаки на резиденцию Путина

МИД: РФ ужесточила позицию на переговорах после атаки Киева на резиденцию Путина

Москва действительно ужесточила позицию на переговорах после атаки Киева на резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Он отметил, что изменения в переговорной позиции были доведены до участников переговоров в Абу-Даби. В то же время собеседник агентства не стал уточнять «на публику нюансы». Галузин также добавил, что ответные действия России после атаки на резиденцию нанесли урон военным объектам Украины.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер заявил, что характер диалога сильно изменится после атаки Киева на резиденцию российского президента Владимира Путина.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать резиденцию Путина 29 декабря 2025 года. Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, при этом противник использовал свыше 90 беспилотников дальнего радиуса действия. Все они были сбиты.

Российские спецслужбы извлекли файл с полетным заданием из одного из украинских дронов. 1 января Министерство обороны России сообщило, что материалы с данными сбитого БПЛА ВСУ переданы представителю аппарата военного атташе при посольстве США.