Бывший СССР
18:15, 29 декабря 2025Бывший СССР

Лавров сообщил о попытке Украины атаковать резиденцию Путина

Лавров: Киев пытался атаковать резиденцию Путина в Новгородской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Киев пытался атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.

«В ночь на 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия на государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области», — заявил дипломат.

Все БПЛА были уничтожены, отметил министр. Лавров добавил, что переговорная позиция Москвы будет пересмотрена с учетом перехода Киева к политике государственного терроризма.

Ранее Сергей Лавров предупредил о сокрушительном ответе России в случае нападения на нее. Обращение было направлено в первую очередь на страны Европы.

