14:16, 28 декабря 2025Мир

Лавров обратился к «непонятливым» политикам в Европе и напомнил об ответе России

Лавров предупредил о сокрушительном ответе РФ в случае нападения на нее
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил о сокрушительном ответе России в случае нападения на нее. Об этом он заявил в интервью ТАСС по итогам 2025 года.

Лавров подчеркнул, что «для непонятливых политиков в Европе», которым покажут это интервью, он повторяет в очередной раз: «Опасаться, что Россия на кого-то нападет, не нужно».

Кроме того, в интервью министр отметил, что украинские власти и европейцы не проявляют готовности к конструктивным переговорам.

Также глава МИД России Сергей Лавров заявил о намеренном разжигании Европой конфликтов на Ближнем Востоке.

