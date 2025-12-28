Глава МИД России Сергей Лавров предупредил о сокрушительном ответе России в случае нападения на нее. Об этом он заявил в интервью ТАСС по итогам 2025 года.
Лавров подчеркнул, что «для непонятливых политиков в Европе», которым покажут это интервью, он повторяет в очередной раз: «Опасаться, что Россия на кого-то нападет, не нужно».
Кроме того, в интервью министр отметил, что украинские власти и европейцы не проявляют готовности к конструктивным переговорам.
Также глава МИД России Сергей Лавров заявил о намеренном разжигании Европой конфликтов на Ближнем Востоке.