Лавров: Европейцы подливают масло в огонь для конфликтов на Ближнем Востоке

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о намеренном разжигании Европой конфликтов на Ближнем Востоке. Соответствующее интервью публикует ТАСС.

Министр отметил, что уходящий 2025 год оказался крайне конфликтный для Ближнего Востока, а именно — прямая агрессия Израиля против Ирана, к которой подключились США. Россия, по словам его словам, осудила действия стран. Однако, как отмечает Лавров, Европа выразила нежелание провести на Ближнем Востоке новые разделительные линии, поскольку добрососедские отношения между странами региона ей невыгодны.

«Печально, но уже давно не удивляет, что некоторые члены международного сообщества, в первую очередь те же европейцы, лишь "подливают масло в огонь"» — подчеркнул политик.

Ранее Лавров назвал главное препятствие к миру на Украине. По его словам, таковыми являются европейские союзники Киева.