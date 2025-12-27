Реклама

09:01, 28 декабря 2025Мир

Лавров назвал главное препятствие к миру на Украине

Лавров: Европа стала главным препятствием к миру на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью ТАСС назвал главное препятствие к миру на Украине. По его словам, таковыми являются европейские союзники Киева.

Министр отметил, что украинские власти и европейцы не проявляют готовности к конструктивным переговорам, в то же время продолжаются поставки Украине денег и оружия, вводятся новые санкции в попытках обрушить российскую экономику.

«После смены администрации в США Европа и Евросоюз стали главным препятствием к миру. Там не скрывают планов по подготовке к войне с Россией», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что коррупционные скандалы на Украине замечают в европейских столицах, однако они не меняют планов использовать Киев против России.

Ранее Лавров заявил, что на любое действие против России, в том числе введение санкций, найдется противодействие.

