Лавров: Европа стала главным препятствием к миру на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью ТАСС назвал главное препятствие к миру на Украине. По его словам, таковыми являются европейские союзники Киева.

Министр отметил, что украинские власти и европейцы не проявляют готовности к конструктивным переговорам, в то же время продолжаются поставки Украине денег и оружия, вводятся новые санкции в попытках обрушить российскую экономику.

«После смены администрации в США Европа и Евросоюз стали главным препятствием к миру. Там не скрывают планов по подготовке к войне с Россией», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что коррупционные скандалы на Украине замечают в европейских столицах, однако они не меняют планов использовать Киев против России.

Ранее Лавров заявил, что на любое действие против России, в том числе введение санкций, найдется противодействие.

