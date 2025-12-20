Лавров анонсировал ответ России на западные санкции

Лавров: На введение санкций против России найдется противодействие

На любое действие против России, в том числе введение санкций, найдется противодействие. Ответ анонсировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его слова приводят «Известия».

«Жизнь на протяжении столетий много раз доказывала, что на каждое действие найдется противодействие», — сказал Лавров.

Дипломат подчеркнул, что Россия стремится согласовать рабочие и эффективные механизмы, которые способны обезопасить торгово-экономические связи.

Ранее сообщалось, что по итогам первых десяти месяцев 2025 года суммарные доходы французских экспортеров от сбыта своей продукции на российский рынок составили 3,3 миллиарда евро.