Европейская страна потеряла более половины экспорта в Россию после санкций

РИА Новости: Франция потеряла свыше половины экспорта в Россию после 2022 года

По итогам первых десяти месяцев 2025 года суммарные доходы французских экспортеров от сбыта своей продукции на российский рынок составили 3,3 миллиарда евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы Евросоюза (Eurostat).

Для сравнения за тот же период 2021-го доходы Франции от экспорта в Россию оценивались в 7,3 миллиарда евро. Таким образом, европейская страна лишилась свыше половины своего экспорта после введения масштабных антироссийских санкций в связи с началом боевых действий на Украине.

Ежемесячный доход Франции от сбыта продукции в Россию за отчетный период сократился в 2,2 раза. Если в 2021 году европейская страна получала в среднем 733,8 миллиона евро в месяц от продаж товаров и услуг на российский рынок, то в 2025-м показатель упал до 330,7 миллиона.

Ранее в еще одной европейской стране посетовали на резкое снижение товарооборота с Россией. Глава Ассоциации итальянских предпринимателей Витторио Торрембини заявил, что за последние несколько лет экспорт республики в РФ просел на 60 процентов в сравнении с досанкционными временами. Для стабилизации двусторонних отношений, констатировал он, может понадобиться много лет.