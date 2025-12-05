Европейская страна лишилась свыше половины экспорта в Россию из-за санкций

Торрембини: Санкции Евросоюза лишили Италию 60 процентов экспорта в Россию

Санкции Евросоюза (ЕС) в значительной степени ударили по экспорту Италии в Россию. Об этом заявил глава Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини, его слова приводит РИА Новости.

За последние несколько лет, посетовал он, страна лишилась порядка 60 процентов экспорта в Россию, если сравнивать с досанкционными временами. Несмотря на все трудности, подчеркнул Торрембини, многие итальянские компании остались работать на российском рынке. «Тяжелое (сотрудничество — прим. «Ленты.ру»), но продолжаем работать. Очень много фирм наших успешно работают», — резюмировал он.

Для возвращения итальянского экспорта в России к досанкционным показателям, добавил Торрембини, может понадобиться много лет. Местные компании не могут позволить себе полностью потерять российский рынок сбыта, так как он позволяет им зарабатывать «большие деньги». На этом фоне он выразил надежду, что обеим странам в среднесрочной перспективе удастся восстановить экономические связи.

Ранее он заявлял, что ограничительные меры, принятые российскими властями в ответ на санкции ЕС, в значительной степени ударили по итальянскому бизнесу. Местные предприниматели и компании, отмечал Торрембини, не могут вывести из России свыше миллиарда евро прибыли, полученные за последние несколько лет. В сложившихся реалиях полностью покидать российский рынок для итальянских компаний становится нерентабельно, констатировал глава профильной ассоциации.