Стало известно о серьезной проблеме итальянского бизнеса в России

Торрембини: Итальянский бизнес не может вывести из России свыше €1 млрд прибыли

Итальянские бизнесмены столкнулись с серьезной проблемой из-за ответных мер российских властей на санкции Евросоюза (ЕС). Об этом заявил глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини. Его слова приводит RTVI.

В результате, посетовал он, прибыль итальянского бизнеса в России за последние несколько лет фактически оказалась заблокирована. Местные власти разрешают выводить из страны только маленькие суммы, но не крупные. В итоге с 2022 года в России «застряли» более миллиарда евро прибыли итальянских компаний.

Итоговое решение по переводу денежных средств принимает Центробанк (ЦБ), руководство которого может заблокировать операцию, даже несмотря на разрешение межправительственной комиссии. «Потом таможня начинает давить на эти фирмы, и, в конце концов, они теряют все деньги, которые отправили в Италию», — констатировал Торрембини.

В сложившихся реалиях полностью покидать российский рынок для итальянских компаний становится нерентабельно. В итоге ряд компаний предпочитает не пользоваться механизмом ЕС, власти которого продлили сроки продажи активов и вывода инвестиций для европейских компаний из России. В результате почти все производственные компании из Италии решили не уходить из РФ, отметил ранее президент ассоциации.