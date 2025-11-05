Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:02, 5 ноября 2025Экономика

Стало известно о серьезной проблеме итальянского бизнеса в России

Торрембини: Итальянский бизнес не может вывести из России свыше €1 млрд прибыли
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Итальянские бизнесмены столкнулись с серьезной проблемой из-за ответных мер российских властей на санкции Евросоюза (ЕС). Об этом заявил глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини. Его слова приводит RTVI.

В результате, посетовал он, прибыль итальянского бизнеса в России за последние несколько лет фактически оказалась заблокирована. Местные власти разрешают выводить из страны только маленькие суммы, но не крупные. В итоге с 2022 года в России «застряли» более миллиарда евро прибыли итальянских компаний.

Итоговое решение по переводу денежных средств принимает Центробанк (ЦБ), руководство которого может заблокировать операцию, даже несмотря на разрешение межправительственной комиссии. «Потом таможня начинает давить на эти фирмы, и, в конце концов, они теряют все деньги, которые отправили в Италию», — констатировал Торрембини.

В сложившихся реалиях полностью покидать российский рынок для итальянских компаний становится нерентабельно. В итоге ряд компаний предпочитает не пользоваться механизмом ЕС, власти которого продлили сроки продажи активов и вывода инвестиций для европейских компаний из России. В результате почти все производственные компании из Италии решили не уходить из РФ, отметил ранее президент ассоциации.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны заявили о целесообразности немедленной подготовки к ядерным испытаниям

    Десятки пассажиров срочно эвакуировали из самолетов в США из-за телефонных мошенников

    На Украине назвали сроки замены копеек на шаги

    Стало известно о госпитализации Кашпировского после потери сознания в Москве

    Стало известно об ударе ВСУ по занятому ахматовцами дому

    Пережившая 27 операций ради сходства с Барби блогерша внезапно умерла

    Разочарованного проституткой россиянина арестовали

    SHAMAN и Мизулина в зеленых рубашках поженились в Донецке. «Свадьба цвета хаки» собрала немного гостей, но пришел глава ДНР

    Белоусов раскрыл планы США по созданию новой ракеты с ядерной боеголовкой

    Получившие ожоги глаз зрители российского кинотеатра раскрыли подробности сеанса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости