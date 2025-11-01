Экономика
11:56, 1 ноября 2025Экономика

Стало известно о решении большинства итальянских компаний не уходить из России

Торрембини: Почти все производственные компании из Италии не стали уходить из РФ
Дмитрий Воронин

Фото: teksomolika / Freepik

Около 95 процентов работавших в России итальянских производственных компаний решили не уходить из страны. Об этом со ссылкой на главу Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини пишут «Известия».

Торговых структур, по словам функционера, на фоне санкций стало заметно меньше, но и из них более половины продолжили работать на российском рынке. В публикации также говорится, что при сохранении прежних двусторонних партнерств новые проекты сейчас, «конечно, не запускаются».

Торрембини на уходящей неделе попал в новостные заголовки после того, как спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев процитировал его высказывания о влиянии 19-го пакета антироссийских санкций на итальянский бизнес, чьи потери составят 250 миллионов евро, включая 140 миллионов убытков экспортеров сантехники.

Сам Дмитриев отметил, что в России с юмором отнеслись к введенному Брюсселем запрету на поставки унитазов и биде в Россию, но европейским предпринимателям не до смеха.

