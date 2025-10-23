Евросоюз запретил поставлять в Россию унитазы

Евросоюз включил в список продукции, которую согласно 19-му пакета антироссийских санкций запрещено поставлять в РФ, унитазы и другую сантехнику. Об этом со ссылкой на публикацию в Официальном журнале Евросоюза сообщает ТАСС.
Отмечается, что в списке санкционных категорий товаров теперь значатся «биде, раковины, унитазы и прочие сантехнические приспособления». Обоснования подобного расширения номенклатуры не приводится.
В целом санкции распространили на десятки новых видов товаров, включая товары двойного назначения. При этом в список попали в том числе мхи, лишайники, рододендроны и игрушки с моторчиком.
Также Брюссель запретил транзакции с рядом российских банков и ввел санкции против платежной системы «Мир» и Системы быстрых платежей.