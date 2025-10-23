Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:45, 23 октября 2025Экономика

Евросоюз запретил поставлять в Россию унитазы

ТАСС: Евросоюз в 19-м пакете санкций запретил поставлять в Россию унитазы и биде
Дмитрий Воронин

Фото: ShishkinStudio / Shutterstock / Fotodom

Евросоюз включил в список продукции, которую согласно 19-му пакета антироссийских санкций запрещено поставлять в РФ, унитазы и другую сантехнику. Об этом со ссылкой на публикацию в Официальном журнале Евросоюза сообщает ТАСС.

Отмечается, что в списке санкционных категорий товаров теперь значатся «биде, раковины, унитазы и прочие сантехнические приспособления». Обоснования подобного расширения номенклатуры не приводится.

В целом санкции распространили на десятки новых видов товаров, включая товары двойного назначения. При этом в список попали в том числе мхи, лишайники, рододендроны и игрушки с моторчиком.

Также Брюссель запретил транзакции с рядом российских банков и ввел санкции против платежной системы «Мир» и Системы быстрых платежей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Рубио испугался выставить Трампа дураком». США отменили саммит с Путиным. Почему они это сделали?

    Звезда западного шоу сбежал из России из-за угрозы расправы

    В центре галактики обнаружено загадочное свечение

    «Радиостанция Судного дня» передала слово «негропотоп» вместо «негротрона»

    Перечислены убивающие мужскую потенцию продукты

    Критик назвал самую бесталанную артистку российской эстрады

    Россияне начали возвращаться в офисы

    Решение Трампа ввести санкции после отмены встречи с Путиным объяснили

    Иностранный лыжник соскучился по россиянам

    Одна страна ЕС отказалась присоединяться к «коалиции желающих»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости